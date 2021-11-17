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Тагильские автошколы попали в антирейтинг из-за высокого уровня аварийности

17 ноября 2021, 18:04
Фото: 1MI
Стало известно, выпускники каких автошкол, расположенных на территории Свердловской области, попадают в больше всего аварий. В перечне оказались и две автошколы из Нижнего Тагила.

Таким образом, ученики автошколы «Авто-Лада», расположенной в Екатеринбурге, стали виновниками восьми ДТП. В них погибли два человека и восемь были ранены. Данные аварии происходили с 2020 по 2021 год, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на областное УГИБДД.

Также данные ведомства гласят, что показатель сдачи экзаменов с первой попытки у учащихся данной школы с апреля по ноябрь насчитывает лишь 12%. Именно в этой автошколе был превышен максимально допустимый лимит обучающихся.

Другие три аварии совершили бывшие подопечные «Экстрима» из уральской столицы. Там показатель сдачи экзаменов составил не намного больше, чем у предшественника — 17%. В перечень автошкол с невысоким показателем попала и тагильская автошкола «Авто-Премиум». Ее выпускники попали в шесть аварий, а процент сдачи экзаменов составляет 20%. Подопечные другой школы Нижнего Тагила — ООО «Автошкола «Люкс» стали виновниками четырех ДТП (11% успешно сдающих).

В общей сложности в 2021 году на территории Свердловской области зафиксировано 144 аварии, в которые попали водители со стажем менее двух лет.

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