Тагильские автошколы попали в антирейтинг из-за высокого уровня аварийности

Другие три аварии совершили бывшие подопечные «Экстрима» из уральской столицы. Там показатель сдачи экзаменов составил не намного больше, чем у предшественника — 17%. В перечень автошкол с невысоким показателем попала и тагильская автошкола «Авто-Премиум». Ее выпускники попали в шесть аварий, а процент сдачи экзаменов составляет 20%. Подопечные другой школы Нижнего Тагила — ООО «Автошкола «Люкс» стали виновниками четырех ДТП (11% успешно сдающих).