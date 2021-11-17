Три пожара за сутки произошли в Нижнем Тагиле

Напомним, в ночь на 12 ноября текущего года произошло возгорание в квартире на улице Булата Окуджавы в нижнем Тагиле. Спасатели эвакуировали из подъезда 35 человек, в том числе 10 детей. В результате пожара никто не пострадал.