В «Промомеде» рассказали о соответствии принципам ESG

Главной площадкой ГК по изготовлению лекарств является завод «Биохимик» в Саранске. Он занимает шестое место в списке ведущих производителей лекарственных препаратов по версии Forbes в России. Когда компания только приобрела завод, местные жители регулярно выказывали руководству опасения, что предприятие будет причинять ущерб экологии. Дело в том, что до этого предприятие, работавшее на старом оборудовании, не раз становилось источником неприятного запаха в округе. Но специалисты «Промомеда» модернизировали заводские технологии, и в настоящее время «Биохимик» наладил производство современных медицинских препаратов в рамках замкнутого производства полного цикла, которое не вредит окружающей среде, так как не контактирует с ней. Генеральный директор ООО «Промомед ДМ» Максим Смагин рассказал, что производство изначально проектируется по высшим мировым стандартам безопасности и экологичности.