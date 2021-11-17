«Ветераны России» выразили недовольство по поводу решения суда в отношении МУЗ-ТВ

Резяпов рассказал, что до начала слушания дела представители общественного движения ходатайствовали перед судье о применении максимально возможной меры наказания по этой статье, предусматривающей заморозку работы канала на срок до трех месяцев. Но, судя по всему, данное ходатайство было отклонено. Он подчеркнул, что сейчас готовится обращение в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой привлечь к ответственности Филиппа Киркорова, Даву, Даню Милохина и Игоря Синяку по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Также представители «Ветеранов России» собираются проверить, на каком основании Даня Милохин получил отсрочку от призыва в армию.