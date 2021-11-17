Выбираем машину: как выгодно купить авто из Японии

Во-первых, это достаточно дорогостоящая покупка, во-вторых, она должна быть удобной и безопасной, поскольку на дороге от неё зависит ваша жизнь, а в-третьих, она должна как можно реже ломаться, поскольку ремонт — это всегда время, нервы и деньги. А если речь идёт об иномарке, то большие деньги.
Автолюбители, которым важна надежность и комфорт, предпочитают импортные машины, хоть они дороже и в обслуживании, и в ремонте, поскольку качество отечественного автопрома оставляет желать лучшего.
При выборе иномарки разборчивые автомобилисты чаще всего отдают предпочтение проверенным брендам. Например, немецкому, американскому или японскому автопрому.
Среди немецких машин ценятся Mercedes Benz, Audi, BMW, Volkswagen, Opel, Porsche. Американский автопром гордится такими марками машин, как Ford, Cadillac, Dodge и Chevrolet.
Японский автомобили уважают не только за их надежность, но и красоту, непревзойдённый дизайн, который не спутаешь ни с чем. Самые популярные марки — Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Mitsubishi, Lexus, Subaru, Datsun.
Почему «японцы» лучше
В Японии научно-технический прогресс шагает семимильными шагами, поэтому автомобили этой страны отличаются не только передовым дизайном, но и продвинутой «начинкой». Это машины будущего, за что их особенно ценят в России. Но, помимо плюсов, в японских авто есть и минусы. Это, прежде всего, высокая цена. И это неудивительно, ведь за качество нужно платить, а красота требует жертв.
Но и тут есть свои нюансы. Да, японская машина дороже отечественной, но если брать автомобиль б/у, то свежее 5-летнее авто будет стоить, как новое отечественное. А разница в качестве её производства — несопоставимо. К тому же бывшая в употреблении японская машина — не то же самое, что российское авто с пробегом, так как в России знаменитые дороги за пять убивают технику, тогда как в Японии машина продолжает радовать глаз.
Как купить машину из Японии
Выгоднее всего покупать иномарки, которые продаются на аукционах. Это правило работает не только в России, но и в других странах.
Автомобили с аукционов Японии продаются, как правило, б/у, но отличаются хорошим состоянием, разнообразием и низкой ценой. Один из крупнейших сервисов по подбору таких машин – японский аукцион авто «Токидоки». Компания работает с клиентами уже 17 лет и за это время привезла в Россию около 20 тыс. автомобилей с аукционов.
Вам не нужно изучать японское законодательство, переживать из-за незнания языка или правил растаможки техники: за вас все сделают опытные специалисты.
На аукционах авто продаются по сниженным ценам, качество техники проверено и нет риска столкнуться с недобросовестным продавцом.
Перед аукционом есть возможность изучить каталог авто и выбрать именно ту модельу, которую хочется. Кроме того, можно найти автомобиль с правым рулём.
Из Японии машины везут в трюме парома, где они защищёны от внешних угроз, а затем — в цельнометаллических вагонах. Это не только безопасно, но и избавляет технику от необходимости пробега по территории РФ.
Помимо каталога авто и списка аукционов, на сайте «Токидоки» можно найти реальные отзывы клиентов компании. Также компания ведёт реестр машин, которые уже купили –можно посмотреть их фотографии. Для более подробной информации и заключения договора нужно зайти на официальный сайт организации. Здесь же можно заказать обратный звонок.