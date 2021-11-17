Выбираем машину: как выгодно купить авто из Японии

Но и тут есть свои нюансы. Да, японская машина дороже отечественной, но если брать автомобиль б/у, то свежее 5-летнее авто будет стоить, как новое отечественное. А разница в качестве её производства — несопоставимо. К тому же бывшая в употреблении японская машина — не то же самое, что российское авто с пробегом, так как в России знаменитые дороги за пять убивают технику, тогда как в Японии машина продолжает радовать глаз.