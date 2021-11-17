TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За сутки в Свердловской области подтверждено 732 случая COVID-19

17 ноября 2021, 09:07
Фото: 1MI
За сутки с 16 по 17 ноября 2021 года в Свердловской области число заразившихся коронавирусом увеличилось на 732 человека. Всего в регионе насчитывается 169,7 тысячи человек заболевших с начала пандемии.

Из больниц по выздоровлению выписаны еще 497 человек. Всего выздоровевших насчитывается 150,5 тысячи человек. При этом в ковидных госпиталях остаются 11,2 тысячи пациентов.

Кроме того, за сутки подтверждено 36 смертей. В общей сложности число жертв в регионе достигло 7897 человек.

В России за минувшие сутки подтверждено 36,6 тысячи случаев заболевания. При этом бессимптомно болезнь переносят 2,3 тысячи человек. Всего с начала пандемии подтверждено 9,18 миллиона случаев. Число выздоровевших увеличилось до 7,88 миллиона. За сутки из больниц выписаны 36,3 тысячи человек. Также подтверждено 1247 летальных случаев. Всего их насчитывается 259,08 тысячи.

Материалы по теме
Дистант для школьников из-за коронавируса продлен в Свердловской области«Начали умирать дети». Питерский реаниматолог о новой волне коронавируса320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» украли из больницы №4 в Нижнем Тагиле
#Заболевшие#Свердловская область#Пандемия#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25