За сутки в Свердловской области подтверждено 732 случая COVID-19

В России за минувшие сутки подтверждено 36,6 тысячи случаев заболевания. При этом бессимптомно болезнь переносят 2,3 тысячи человек. Всего с начала пандемии подтверждено 9,18 миллиона случаев. Число выздоровевших увеличилось до 7,88 миллиона. За сутки из больниц выписаны 36,3 тысячи человек. Также подтверждено 1247 летальных случаев. Всего их насчитывается 259,08 тысячи.