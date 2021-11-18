Без зимней резины осталась скорая помощь в 3 городах в Свердловской области

Отделение скорой помощи Ачита имеет на балансе два спецавтомобиля. А обслуживает городской округ всего 1 бригада медиков, которая нескорое время не обслуживала как неотложные, так и экстренные вызовы, к больным выезжали врачи из других поселков, расположенных в десятках километров, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдеров.