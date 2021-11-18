Десантник и кочегар в неволе, QR-коды и митинги — как прошел этот день на Урале

Пока недовольные системой продолжают активно выступать против ограничений, другие продолжают жить в прежнем режиме. Нередко — исправительном. Например, пара тагильчан похитила ранее судимого кочегара и катала его на BMW X5 и Mazda CX-7, а потом и вовсе вывезли мужчину в лесополосу. И все из-за 15 тысяч рублей.