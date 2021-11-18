Десятки уральских антипрививочников оккупировали ТРЦ «Гранат» в Екатеринбурге

Приехавшие сотрудники Росгвардии успокоили протестантов и вывели всех из здания. Со слов начальника смены охраны, протестующих было не меньше 15 человек, все они рассредоточились по входным группам ТРЦ. Среди них явно выделялся «организатор в вязаной шапочке».