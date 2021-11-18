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Главный десантник Свердловской области Евгений Тетерин задержан в Екатеринбурге

18 ноября 2021, 04:28
Фото: 1МI
Главу Союза десантников УрФО Евгения Тетерина задержали на двое суток силовики в Екатеринбурге. Главный десантник региона находится в статусе подозреваемого.

Председатель Союза десантников Свердловской области Евгений Тетерин задержан вместе с еще двумя фигурантами дела о нанесении ущерба экологии Урала. Среди задержанных также гендиректор «Шабровский карьер», сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на инсайдера.

Правоохранители проверяют деятельность «Шабровского карьера», и, как подозревает следствие, во время деятельности компании экологии Свердловской области был нанесен серьезный ущерб. В Следственном комитете РФ по Свердловской области от комментариев воздержались.

Главный десантник Свердловской области Тетерин также является членом Общественной палаты региона, имеет благодарность президента России.

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#Десантники#Екатеринбург#Общественная палата#Задержание#Новости УрФО#Происшествия
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