Холод и ужасные условия в детской больнице в Реже объяснили в Минздраве

Ремонт в отделении уже запланирован, однако из-за пандемии коронавируса начать его пока нет возможности, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на региональный минздрав.
Так, для начала работ в больнице уже имеется проектно-сметная документация, а также направлена заявка в Минздрав, рассказал главный врач больницы Александр Язвенко. Он отметил, что как только появится возможность для освобождения отделения для ремонта и начнется финансирование, он сразу же будет проведен.
Напомним, женщина с сыном была госпитализирована в больницу в Реже из Артемовского, так как отделение в их городе отдано для лечения больных коронавирусом. Женщина заявила об ужасных условиях.