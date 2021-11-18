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Холод и ужасные условия в детской больнице в Реже объяснили в Минздраве

18 ноября 2021, 06:52
Фото: Яндекс.Карты
Причины отсутствия ремонта в отделении инфекционной больницы в Реже объяснили в Минздраве Свердловской области. Ранее на холод и ужасные условия пожаловалась местная жительница.

Ремонт в отделении уже запланирован, однако из-за пандемии коронавируса начать его пока нет возможности, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на региональный минздрав.

Так, для начала работ в больнице уже имеется проектно-сметная документация, а также направлена заявка в Минздрав, рассказал главный врач больницы Александр Язвенко. Он отметил, что как только появится возможность для освобождения отделения для ремонта и начнется финансирование, он сразу же будет проведен.

Напомним, женщина с сыном была госпитализирована в больницу в Реже из Артемовского, так как отделение в их городе отдано для лечения больных коронавирусом. Женщина заявила об ужасных условиях.

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#Ремонт#Реж#Больница#Минздрав#Общество
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