Из-за неуплаты налогов ФНС заблокировала счета тагильского ВГОКа

С 2018 года на старейшем российском производителе железорудного сырья проводится процедура банкротства. ВГОК должен по исполнительным производства, за поставки электроэнергии (приставы пытаются взыскать с компании порядка 9 миллионов долларов США, которые, как предполагается, спрятаны в офшоре).