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Из-за неуплаты налогов ФНС заблокировала счета тагильского ВГОКа

18 ноября 2021, 08:22
Фото: 1МI
Счета тагильского ВГОКа заблокированы из-за неуплаты налогов.

В настоящее время в отношении ВГОКа возбуждены 334 производств, общая сумма задолженности предприятия составляет более миллиарда рублей.

Ранее, иск о банкротстве предприятия подал отечественный производитель взрывчатых веществ НПП «Русперфоратор». Сумма претензий не известна.

С 2018 года на старейшем российском производителе железорудного сырья проводится процедура банкротства. ВГОК должен по исполнительным производства, за поставки электроэнергии (приставы пытаются взыскать с компании порядка 9 миллионов долларов США, которые, как предполагается, спрятаны в офшоре).

Напомним, финансовые проблемы на ВГОКе начались несколько лет назад. На предприятие периодически подаются десятки и сотни судебных исков.

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#Свердловская область#ФНС#Банковский счет#Банкротство#Вгок#Арест#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экономика
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