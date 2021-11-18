КАСКО от «Тинькофф» — гарантия сохранения Вашего авто

Страхование КАСКО оформляют сотни финансовых компаний в России и в каждой из них свои условия. Некоторые уже ушли далеко, предлагая клиентам по — настоящему инновационные решения для выбора максимально удобного тарифа и самого прибыльного предложения. Одно из таких решений, например — калькулятор каско, с помощью которого владелец автомобиля может выбрать наиболее оптимальный вариант для страхования своей машины.