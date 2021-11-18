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КАСКО от «Тинькофф» — гарантия сохранения Вашего авто

18 ноября 2021, 16:21
Фото: 1MI
Аварии на дорогах — серьёзная угроза для автомобилистов.

Даже небольшое повреждение способно нанести серьёзный ущерб личным финансам владельца автомобиля, ведь кроме расходов на ремонт, ущерб наносится стоимости машины — она значительно падает в том случае, если автомобиль побывал в ДТП. Единственный способ обезопасить себя от значительных затрат на ремонт автомобиля — оформить страховой полис КАСКО.

Страхование КАСКО оформляют сотни финансовых компаний в России и в каждой из них свои условия. Некоторые уже ушли далеко, предлагая клиентам по — настоящему инновационные решения для выбора максимально удобного тарифа и самого прибыльного предложения. Одно из таких решений, например — калькулятор каско, с помощью которого владелец автомобиля может выбрать наиболее оптимальный вариант для страхования своей машины.

Самой продвинутой страховой компанией в России, активно внедряющей инновационные технологии, является банк «Тинькофф». Изначально являясь технологичным банком, которые делает ставки на широкое применение IT — решений и максимальную автоматизацию процессов, банк «Тинькофф» успешно перенёс этот опыт в сектор страхования.

Клиентам банка «Тинькофф» доступны такие инновационные механизмы работы при оформлении и поддержки страхования:

  • Круглосуточная поддержка от компании и постоянная связь со страховщиками посредством интерактивной системы;
  • Реализация электронного документооборота. Теперь не обязательно носить с собой бумажный полис в кармане — при оформлении он приходит в виде изображения на электронную почту и имеет такую же юридическую силу, как и бумажной документ. Демонстрируется в случае необходимости с экрана смартфона, компьютера или планшета.

Лучшие условия страхования

Высокая технологичность — не единственное преимущество банка «Тинькофф». Также, банк предлагает по — настоящему лучшие условия для страхования:

  • Покрытие расходов на мелкие повреждения. Не секрет, что страховые компании не покрывают расходы на повреждения, которые не подтверждены протоколом о ДТП, Все, кроме «Тинькофф». Банк покрывает даже расходы, которые понёс автовладелец в результате действий хулиганов, вандалов или из-за стихийного бедствия;
  • Клиент банка «Тинькофф» может выбрать для ремонта любую СТО, а не только ту, с которой банк имеет договор;
  • В случае серьёзной аварии, банк обеспечивает клиента бесплатным эвакуатором и консультативной поддержкой.

На правах рекламы. Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673. 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Услуги страхования оказывает АО «Тинькофф Страхование», Москва, ОГРН 1027739031540.

#Транспорт
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