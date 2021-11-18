КАСКО от «Тинькофф» — гарантия сохранения Вашего авто

Даже небольшое повреждение способно нанести серьёзный ущерб личным финансам владельца автомобиля, ведь кроме расходов на ремонт, ущерб наносится стоимости машины — она значительно падает в том случае, если автомобиль побывал в ДТП. Единственный способ обезопасить себя от значительных затрат на ремонт автомобиля — оформить страховой полис КАСКО.
Страхование КАСКО оформляют сотни финансовых компаний в России и в каждой из них свои условия. Некоторые уже ушли далеко, предлагая клиентам по — настоящему инновационные решения для выбора максимально удобного тарифа и самого прибыльного предложения. Одно из таких решений, например — калькулятор каско, с помощью которого владелец автомобиля может выбрать наиболее оптимальный вариант для страхования своей машины.
Самой продвинутой страховой компанией в России, активно внедряющей инновационные технологии, является банк «Тинькофф». Изначально являясь технологичным банком, которые делает ставки на широкое применение IT — решений и максимальную автоматизацию процессов, банк «Тинькофф» успешно перенёс этот опыт в сектор страхования.
Клиентам банка «Тинькофф» доступны такие инновационные механизмы работы при оформлении и поддержки страхования:
Высокая технологичность — не единственное преимущество банка «Тинькофф». Также, банк предлагает по — настоящему лучшие условия для страхования:
На правах рекламы. Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673. 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
Услуги страхования оказывает АО «Тинькофф Страхование», Москва, ОГРН 1027739031540.