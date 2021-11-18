TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Младенец умер во время домашних родов у жительницы Екатеринбурга

18 ноября 2021, 12:34
Фото: pixabay.com
Новорожденный скончался во время родов, которые проходили в домашних условиях у жительницы Екатеринбурга. По информации инсайдера, женщина встала на учет за 2 недели до трагедии.

Инцидент произошел на Сортировке в Екатеринбурге 18 ноября. По информации анонимного Telegram-канала «УРАЛНАШ», свердловчанка встала на учет в женскую консультацию только на 32 неделе беременности. Роды наступили на 34.

Инсайдер сообщает, что екатеринбурженка родила девочку без признаков жизни из-за асфиксии.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пояснили TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, по данной ситуации территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка. Все обстоятельства выясняются в рамках комплекса проверочных мероприятий.

Оставленный дома один 2-месячный младенец умер в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
На Урале у известной блогерши в роддоме умер младенецМама развешивала белье: грудной младенец захлебнулся в ванной в АсбестеОставленный дома один 2-месячный младенец умер в Екатеринбурге
#СКР#Грудной младенец#Роды#УВД#Младенец#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25