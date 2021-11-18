Младенец умер во время домашних родов у жительницы Екатеринбурга

Инцидент произошел на Сортировке в Екатеринбурге 18 ноября. По информации анонимного Telegram-канала «УРАЛНАШ», свердловчанка встала на учет в женскую консультацию только на 32 неделе беременности. Роды наступили на 34.
Инсайдер сообщает, что екатеринбурженка родила девочку без признаков жизни из-за асфиксии.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как пояснили TagilCity.ru в СУ СКР по Свердловской области, по данной ситуации территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка. Все обстоятельства выясняются в рамках комплекса проверочных мероприятий.