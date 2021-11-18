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На получение государственной награды выдвинута многодетная семья из Нижнего Тагила

18 ноября 2021, 17:49
Фото: 1MI
Заседание комиссии, на котором рассматривались кандидатуры для представления к награждению медалью ордена «Родительская слава» в 2021 году, состоялось в администрации Нижнего Тагила.

Медаль была утверждена президентом РФ в 2010 году. Она присуждается родителям или усыновителям, которые воспитывают четырех или более детей. Тагильские предприятия и организации подготовили ходатайства о награждении семей своих работников.

Выбранные семьи придерживаются активной жизненной позиции, помогают нуждающимся. Также родители воспитывают в детях ответственность, уважение к окружающим и патриотизм, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Такие дети хорошо учатся, часто побеждают в олимпиадах и различных конкурсах.

О том, что на данную государственную награду тагильчане выдвигаются впервые, заявил исполняющий обязанности главы города, первый заместитель главы администрации Вячеслав Горячкин. В результате была выбрана одна семья, которая и отправится на областной этап конкурса.

Отмечается, что на данный момент в Нижнем Тагиле 3,8 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 12,9 тысячи детей.

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#Многодетная семья#Награда#Семья#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Общество
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