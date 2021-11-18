Неизвестные разбрасывают трупы свиней с чумой по лесам Свердловской области

И убитая свинья — это туша, а не особь, поэтому компенсацию за нее никто не даст. Иногда больных свиней приходится до недели держать, чтоб не сдохли — как только ветеринар зафиксирует чуму, даст разрешение и документы все оформит, только тогда легально надо утилизировать,заявил источник.