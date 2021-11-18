Новым природоохранным прокурором в Нижнем Тагиле стал Григорий Битюков

Напомним, Денис Исаков, который был природоохранным прокурором в Нижнем Тагиле с 2016 года, возглавил прокуратуру Кушвы в феврале 2021 года. После него исполняющим обязанности стал заместитель Роберт Слепухин, который ушел на пенсию. Затем должность занял Денис Желябовский, а после него новым исполняющий обязанности природоохранного прокурора стал Александр Мягков.