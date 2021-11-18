Расписание трамваев по маршрутам № 12 и № 10 в Нижнем Тагиле будет изменено

Кроме того, в связи с тем, что внесены коррективы, изменится и расписание трамваев на маршруте № 10. Это касается трех рейсов маршрута в будние дни. Так, от УВЗ отправления в 19.42, 21.31 и 22.02 сдвигаются на 19:.43, 21.28 и 22.00. А обратные отправления от Пихтовых гор в 20.07, 21.54 и 22.26 сдвигаются на 20.08, 21.51 и 22.23.