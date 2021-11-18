Спортсмены из Краснотурьинска привезли медали по тхеквондо с турнира в Петербурге

Всероссийский турнир по тхеквондо на «Кубок Александра Невского» прошел в Санкт-Петербурге с участием спортсменов из Свердловской области, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
Спортсмены из Краснотурьинска в возрасте от 11 до 17 лет привезли с турнира два «золота», пять серебрянных и три бронзовых медали по разным дисциплинам. По мнению тренера уральских спортсменов Артема Коваля, все без исключения тхеквондисты выступили на достойном уровне, у ребят имеется большой потенциал на будущее.
Теперь спортсмены будут готовиться выступить на кубке Новосибирской области, который будет проходить в конце ноября текущего года. Затем их ждет выступление на кубке героя России, запланированном на середину декабря.