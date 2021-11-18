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Спортсмены из Краснотурьинска привезли медали по тхеквондо с турнира в Петербурге

18 ноября 2021, 09:57
Фото: 1МI
Уральские спортсмены из клуба «Хваранг» стали призерами Всероссийского турнира по тхеквондо, прошедшего на днях в Санкт-Петербурге.

Всероссийский турнир по тхеквондо на «Кубок Александра Невского» прошел в Санкт-Петербурге с участием спортсменов из Свердловской области, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

Спортсмены из Краснотурьинска в возрасте от 11 до 17 лет привезли с турнира два «золота», пять серебрянных и три бронзовых медали по разным дисциплинам. По мнению тренера уральских спортсменов Артема Коваля, все без исключения тхеквондисты выступили на достойном уровне, у ребят имеется большой потенциал на будущее.

Теперь спортсмены будут готовиться выступить на кубке Новосибирской области, который будет проходить в конце ноября текущего года. Затем их ждет выступление на кубке героя России, запланированном на середину декабря.

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