Спортсмены из Краснотурьинска привезли медали по тхеквондо с турнира в Петербурге

Спортсмены из Краснотурьинска в возрасте от 11 до 17 лет привезли с турнира два «золота», пять серебрянных и три бронзовых медали по разным дисциплинам. По мнению тренера уральских спортсменов Артема Коваля, все без исключения тхеквондисты выступили на достойном уровне, у ребят имеется большой потенциал на будущее.