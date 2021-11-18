Тагильчане похитили кочегара, украли деньги и таскали по земле на тросе

Сначала неизвестные посадили мужчину 1991 года рождения в в BMW X5, а затем в Mazda CX-7. На него надели наручники, отобрали телефон, банковскую карту и потребовали вернуть долг в размере 15 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Уралнаш».
Кроме того, мужчина был избит и получил два удара ножом в плечо.
После этого вымогатель посадил в ту же машину свою супругу и поехал с ней в ТЦ «Лента», где на украденную карты были куплены продукты.
В результате кочегар был увезен в лесной массив, расположенный возле «Муринских прудов». Там его привязали к буксировочному тросу и около одного километра протащили по земле. Когда автомобиль затормозил, мужчину снова избили. Однако ему удалось убежать.
Злоумышленники были задержаны. Они сознались в содеянном.
У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и открытая рана головы и предплечья. Врачи сообщили о нападении в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru комментарий обещали предоставить позднее.