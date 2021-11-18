TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильчане похитили кочегара, украли деньги и таскали по земле на тросе

18 ноября 2021, 07:19
Фото: 1MI
Неизвестная пара похитила ранее судимого кочегара, потребовала с него 15 тысяч рублей в качестве долга и протащила по земле на буксировочном тросе в Нижнем Тагиле.

Сначала неизвестные посадили мужчину 1991 года рождения в в BMW X5, а затем в Mazda CX-7. На него надели наручники, отобрали телефон, банковскую карту и потребовали вернуть долг в размере 15 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Уралнаш».

Кроме того, мужчина был избит и получил два удара ножом в плечо.

После этого вымогатель посадил в ту же машину свою супругу и поехал с ней в ТЦ «Лента», где на украденную карты были куплены продукты.

В результате кочегар был увезен в лесной массив, расположенный возле «Муринских прудов». Там его привязали к буксировочному тросу и около одного километра протащили по земле. Когда автомобиль затормозил, мужчину снова избили. Однако ему удалось убежать.

Злоумышленники были задержаны. Они сознались в содеянном.

У пострадавшего диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и открытая рана головы и предплечья. Врачи сообщили о нападении в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru комментарий обещали предоставить позднее.

Материалы по теме
Кассир избила покупательницу без QR-кода в «Мегамарте» в ЕкатеринбургеДва пьяных школьника изнасиловали 64-летнюю женщину и избили ее мужа в Верхней Салде Мужчина избил собаку бейсбольной битой на улице в Новоуральске
#Избиение#Похищение человека#Похищение#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25