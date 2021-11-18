Тагильские школьники получили уникальный опыт на съемках эко-проекта в Питере

В начале лета меня попросили сформировать две команды воспитанников филиалов ШКИТа в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, которые могли бы принять участие в съемках международного ток-шоу о проблемах экологии. Подготовка проходила на базе платформы в Zoom. Дети сами придумывали идеи для блоков ток-шоу, искали экспертов для проекта, снимали сюжеты и опросы в своих городах. ШКИТовцы работали активно, участвовали во всех процессах и показали, что не станут на проекте статистами во время очного этапа, поделился с TagilCity.ru руководитель ШКИТ.