TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В скандальном карпинском морге объяснили выдачу тел умерших от COVID-19 в мешках

18 ноября 2021, 07:03
Фото: 1МI
В скандальном морге Карпинска объяснили, почему тела умерших от коронавируса, родственники могут получать по-разному: в традиционном виде или в мешке с хлоркой.

Неразбериха с выдачей тел умерших от коронавируса случилась из-за постановления Роспотребнадзор и рекомендации Минздрава: первое действовало в самом начале пандемии и предписывало выдавать родственникам тела умерших от COVID-19 в мешках и закрытых гробах, сообщает ЕАН со ссылкой на специалиста ЦГБ Карпинска.

Сейчас постановление Роспотребнадзора отменено, но остались рекомендации федерального Минздрава. Многие морги продолжают выдавать тела умерших от коронавируса в закрытых гробах, не одевая тело, и не гримируя его.

В морге Карпинска родственникам предлагают выход: при выдаче тела умершего от COVID-19, они должны подписать бумагу, что предупреждены о возможной опасности (считается, что тело может быть переносчиком коронавируса). В этом случае тело скончавшегося выдадут в традиционном виде.

Но, как оказалось, так бывает не всегда в Карпинске: санитары морга отказались слушать доводы родственников умершего, которые ссылались на возможность подписать согласие и получить тело в традиционном виде. Сотрудники заявили, что «тело их отца безо всякой одежды положат в мешки, засыплют хлоркой и выдадут в закрытом гробу».

Напомним, скандал в морге Карпинска произошел летом прошлого года, когда выяснилось, что были перепутаны тела умерших. Выданное тело было похоронено под чужой фамилией.

В уральской больнице объяснили ситуацию с выдачей чужого тела родственникам
Узнать подробнее

Материалы по теме
«В морг тебе надо»: москвичка сняла на видео издевательства над бабушкой в больницеК дисциплинарной ответственности привлечены подменившие труп работники морга в ТагилеТруп умершей от COVID-19 врача в Екатеринбурге родственники нашли в морге в Сысерти
#Морг#Умершие#Свердловская область#Роспотребнадзор#Карпинск#Минздрав#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25