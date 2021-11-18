В скандальном карпинском морге объяснили выдачу тел умерших от COVID-19 в мешках

Но, как оказалось, так бывает не всегда в Карпинске: санитары морга отказались слушать доводы родственников умершего, которые ссылались на возможность подписать согласие и получить тело в традиционном виде. Сотрудники заявили, что «тело их отца безо всякой одежды положат в мешки, засыплют хлоркой и выдадут в закрытом гробу».