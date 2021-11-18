За незаконные обыски и спил дверей в Нижнем Тагиле ответят уральские силовики

Резонансные действия следователей из Екатеринбурга и сотрудников Росгвардии произошли 7 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле. Силовики расследуя дело об исчезновении и убийстве уральского бизнесмена, спилили две двери в квартирах тагильчан и провели обыски, сообщает E1 со ссылкой на адвоката потерпевших.
В Областном суде признали незаконным постановление об обыске. Следователи, когда обращались с ходатайством, не конкретизировали, какие предметы хотят обнаружить. Также мы планируем признать незаконной саму процедуру обыска. Всё это даст возможность обратиться за компенсацией материального ущерба и морального вреда,сообщил изданию юрист.
Обыски стали резонансными еще и потому, что силовики спилили двери тагильчан и провели их в пустых квартирах без самих хозяев жилья.
Напомним, 7 сентября текущего года силовики из Екатеринбурга проводили обыски в Нижнем Тагиле по делу исчезнувшего директора компании «Вагнат» Александра Соломеина. Его фирма занималась строительством скандального элитного ЖК на улице Бажова в Екатеринбурге.