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За незаконные обыски и спил дверей в Нижнем Тагиле ответят уральские силовики

18 ноября 2021, 03:30
Фото: 1МI
Обыски в квартирах тагильчан, при которых росгвардейцы выпиливали двери болгаркой, суд признал незаконными. Теперь силовикам грозит ответственность и возмещение ущерба.

Резонансные действия следователей из Екатеринбурга и сотрудников Росгвардии произошли 7 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле. Силовики расследуя дело об исчезновении и убийстве уральского бизнесмена, спилили две двери в квартирах тагильчан и провели обыски, сообщает E1 со ссылкой на адвоката потерпевших.

В Областном суде признали незаконным постановление об обыске. Следователи, когда обращались с ходатайством, не конкретизировали, какие предметы хотят обнаружить. Также мы планируем признать незаконной саму процедуру обыска. Всё это даст возможность обратиться за компенсацией материального ущерба и морального вреда,сообщил изданию юрист.

Обыски стали резонансными еще и потому, что силовики спилили двери тагильчан и провели их в пустых квартирах без самих хозяев жилья.

Напомним, 7 сентября текущего года силовики из Екатеринбурга проводили обыски в Нижнем Тагиле по делу исчезнувшего директора компании «Вагнат» Александра Соломеина. Его фирма занималась строительством скандального элитного ЖК на улице Бажова в Екатеринбурге.

Силовики штурмом взяли две пустые квартиры Нижнего Тагила
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