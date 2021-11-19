100 млн рублей вложено в электросетевую инфраструктуру Нижнего Тагила в 2021 году

Кроме того, в селе Покровское реконструированы 7,6 километра участка воздушной линии 10 кВ. Они питают детские оздоровительные лагеря, расположенные вблизи села. Также здесь заменено 324 опоры и 6,7 километра провода на самонесущий изолированный.