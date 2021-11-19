Финансирования на ремонт ждет Демидовская поликлиника в Нижнем Тагиле

Напомним, Демидовская больница вошла в топ-3 медучреждений по нехватке персонала и оказалась на втором месте в Нижнем Тагиле. Там не хватает 43 сотрудника: больше всего нуждаются в терапевтах, медсестрах, гинекологах и онкологах.