TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Качели, тренажеры и арт-объект: в Тагиле планируется благоустроить двор на Лебяжке

19 ноября 2021, 09:29
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
28,9 миллиона рублей выделено на благоустройство двора между домами на улице Ермака 40, 40а, 42 и 44 на Лебяжке в Нижнем Тагиле. Работы необходимо окончить до 1 октября 2022 года.

Благоустройство начнется в следующем году 15 апреля, объект необходимо сдать в эксплуатацию не позднее 1 ноября 2022 года. Заказчиком выступает администрация Нижнего Тагила.

Во дворе будут отремонтированы дороги, тротуары, появятся велодорожки и новые места для парковок, в том числе и для инвалидов. На детской площадке оборудуют песчаное покрытие.

На территории расположатся тренажеры, гимнастический комплекс и площадка для воркаута, различные качели и шезлонги. Для детей поставят песочницу, карусель и несколько игровых комплексов. Также во дворе появится арт-объект в виде четырех ладоней и модульная беседка с качелью.

Фото: рабочая документация

Все материалы и конструкции должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты. Гарантия на работы составит три года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 декабря 2021 года.

Напомним, на первый этап благоустройства парка Металлургов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле выделено 95 миллионов рублей. В 2022 году там планируется обустроить детскую площадку, зону для зрителей и площадку для воркаута. Также будут отремонтированы фонтан и входная группа парка.

Воркаут, сцена и площадки. В Нижнем Тагиле стартует благоустройство парка Металлургов
Узнать подробнее

Материалы по теме
Реконструированный парк за «Юбилейным» в Тагиле торжественно открыли Пинаев и СмирновОткрытие нового двора на улицах Космонавтов и Ермака состоялось в Нижнем ТагилеПосле реконструкции торжественно открыт двор на Газетной в Нижнем Тагиле
#Благоустройство#Ермака#Спарк#Лебяжка#Нижний Тагил#Эксклюзив#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25