Население продолжает убывать в Нижнем Тагиле

На 1 января 2020 года в Нижнем Тагиле насчитывалось 353,5 тысячи человек постоянного населения, а к началу 2021 года показатель снизился до 347,1 тысячи жителей. То есть за пять лет, с 2020 по 2024 годы, по прогнозу, в городе станет меньше на девять тысяч человек.