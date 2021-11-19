Сбер стал единственной российской компанией в топе работодателей мирового рейтинга

Не так давно стало известно, что Сбер собирается повысить своим сотрудникам заработную плату примерно на 7% в 2022 году. Также стоит отметить, что в честь 180-летнего юбилея компании каждому работнику было начислено 30 тысяч подарочных бонусов «СберСпасибо» на личные банковские карты, также была подключена бесплатная подписка СберПрайм+, которая с 2021 года доступна каждому устраивающемуся в Сбер работнику в рамках соцпакета.