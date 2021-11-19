Три свердловчанина стали финалистами трека «Культура» конкурса «Лидеры России»

В конкурсе участвовали те, кто уже имеет управленческий опыт в сфере культуры и образования, а также руководители из других сфер, которые стремятся проявить себя в творческой среде. Одним из финалистов стал участник из Череповца, который 24 года успешно совмещает две профессии — металлурга и балетмейстера, и в двух должностях он руководит коллективами! Трек «Культура» объединяет людей, безгранично любящих свое дело и отдающих профессии все свои силы и время.