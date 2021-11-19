TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 14,2 млн обойдется новая рентгеновская трубка для ангиографа в ГБ №4 Нижнего Тагила

19 ноября 2021, 12:56
Фото: pixabay.com
Рентгеновский ангиографический аппарат в городской больнице № 4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле отремонтирует московская компания «Медальянс». На оборудовании необходимо заменить неисправную рентгеновскую трубку.

В ГБ № 4 два ангиографа: один на ремонте, второй работает. На оказании медицинской помощи это никак не сказывается, она проводится в соответствии с порядками и стандартами. Никому из пациентов не отказываем, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе меучреждения.

Ангиограф используется для контрастного рентгенологического исследования кровеносных сосудов. Ремонт аппарата в здании терапевтического корпуса на улице Солнечная, 1 должен быть произведен в течение 30 дней с момента заключения договора.

Поставщику нужно демонтировать неисправную рентгеновскую трубку и установить новую. Запчасти и расходные материалы должны быть новыми, а исполнителю необходимо иметь полный комплект документации для оказания услуг. Гарантия на ремонт составит не менее полугода, а на запчасти — не менее 12 месяцев.

ООО «Медальянс» зарегистрировано в Москве в 2016 году, директором является Сергей Молодяков. Компания торгует техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Организация была поставщиком в 475 госконтрактах на сумму более двух миллиардов рублей.

Напомним, в ноябре ЦГБ № 1 Нижнего Тагила получила три новых современных аппарата УЗИ в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В медучреждении ожидают приход новых специалистов.

Три новых аппарата УЗИ получила ЦГБ № 1 Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
Систему массового скрининга для рентгена грудной клетки получит ГБ № 1 Нижнего ТагилаНовый маммографический рентген за 10 млн получит горбольница № 1 Нижнего ТагилаТри новых цифровых рентгена появится в Нижнем Тагиле
#Ремонт#ГБ №4#Спарк#Рентген#Больница#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25