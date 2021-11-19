В 14,2 млн обойдется новая рентгеновская трубка для ангиографа в ГБ №4 Нижнего Тагила

В ГБ № 4 два ангиографа: один на ремонте, второй работает. На оказании медицинской помощи это никак не сказывается, она проводится в соответствии с порядками и стандартами. Никому из пациентов не отказываем, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе меучреждения.