Воду в родниках и колодцах Нижнего Тагила проверят на соответствие санитарным нормам

Исследования проведут в Нижнем Тагиле, поселках Висимо-Утка и Уралец, а также других близлежащих селах и деревнях. В каждом нецентрализованном объекте водоснабжения специалисты должны отобрать пробы воды по 16 показателям, в том числе на запах, мутность, различные бактерии, марганец, и так далее.