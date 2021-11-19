За 2,6 млн прочистит «Водоканал-НТ» канализацию на улицах Тагилстроя в Нижнем Тагиле

Подрядчик должен обеспечить экологическую защиту окружающей среды и не допустить выход сточных вод, при этом все материалы должны быть новыми и подтверждаться сертификатами ГОСТов. Также исполнитель предоставит 100% гарантию на выполненные работы и бесперебойное функционирование инженерной системы.