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За 2,6 млн прочистит «Водоканал-НТ» канализацию на улицах Тагилстроя в Нижнем Тагиле

19 ноября 2021, 13:56
Фото: 1MI
2,6 миллиона рублей выделило ООО «Водоканал-НТ» на прочистку канализации на шести улицах Тагилстроя в Нижнем Тагиле. Работы должны быть окончены до 3 марта 2022 года.

Сети канализации без остановки действующих коллекторов необходимо прочистить на улицах Индивидуальная, Черноморская, Попова, Гвардейская, Металлургов и Огнеупорная.

Подрядчик должен обеспечить экологическую защиту окружающей среды и не допустить выход сточных вод, при этом все материалы должны быть новыми и подтверждаться сертификатами ГОСТов. Также исполнитель предоставит 100% гарантию на выполненные работы и бесперебойное функционирование инженерной системы.

Договор будет действовать до полного исполнения сторонами. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 ноября 2021 года, итоги аукциона будут подведены 30 ноября.

Напомним, в мае 2021 года «Водоканал-НТ» заплатил в три раза меньше запланированного за чистку канализации в Нижнем Тагиле. ООО «ССМУ-11» предложило выполнить работы за 1,1 миллион рублей вместо 3,1 миллиона. Основным заказчиком компании является «Водоканал-НТ».

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