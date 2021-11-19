За нападение с ножницами на следователя в Екатеринбурге уральцу грозит пожизненное

Неоднократно судимый 34-летний уралец был задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен на допрос к следователю. Неожиданно он схватил со стола ножницы и набросился с ними на правоохранителя. После нападения на следователя преступник был задержан на месте преступления.