За спасение женщины и ребенка на воде президент наградил свердловчанку посмертно

Екатеринбурженка Дарья Агупова награждена президентом РФ Владимиром Путиным «Медалью за спасение погибавших» посмертно, указ главы страны опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дарья Агупова летом 2021 года увидела, как купающиеся женщина и ее малолетний ребенок начали тонуть в водоеме под Дегтярском. Девушка прыгнула в воду, но повредила ногу (потом выяснилось, что это был перелом). Несмотря на травму, 36-летняя свердловчанка смогла вытолкнуть тонущих к берегу.
Со сломанной ногой девушку доставили в больницу в Екатеринбург, но прямо на операционном столе у нее развилась легочная тромбоэмболия и наступила клиническая смерть. Несмотря на все усилия врачей, Агупова умерла.
Напомним, ранее Дарью Агупову указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева наградили Орденом Мужества посмертно. У погибшей молодой девушки остался 6-летний ребенок.