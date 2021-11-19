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За спасение женщины и ребенка на воде президент наградил свердловчанку посмертно

19 ноября 2021, 04:14
Фото: 1МI
За спасение тонувших женщины и ее ребенка президент России наградил Дарью Агупову из Екатеринбурга посмертно.

Екатеринбурженка Дарья Агупова награждена президентом РФ Владимиром Путиным «Медалью за спасение погибавших» посмертно, указ главы страны опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Агупова летом 2021 года увидела, как купающиеся женщина и ее малолетний ребенок начали тонуть в водоеме под Дегтярском. Девушка прыгнула в воду, но повредила ногу (потом выяснилось, что это был перелом). Несмотря на травму, 36-летняя свердловчанка смогла вытолкнуть тонущих к берегу.

Фото: страница Дарьи Агуповой ВКонтакте

Со сломанной ногой девушку доставили в больницу в Екатеринбург, но прямо на операционном столе у нее развилась легочная тромбоэмболия и наступила клиническая смерть. Несмотря на все усилия врачей, Агупова умерла.

Напомним, ранее Дарью Агупову указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева наградили Орденом Мужества посмертно. У погибшей молодой девушки остался 6-летний ребенок.

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