2 квартиры для переселения из аварийного жилья закупит администрация Нижнего Тагила

Жилье может быть на любом этаже, кроме цокольного и подвального, и должно быть благоустроенным и не требующим ремонта. В квартирах необходимы утепленная входная дверь и межкомнатные двери, окна со стеклопакетами. На полу должны лежать линолеум или ламинат, стены — обклеены обоями или покрашены. В санузле и на кухне предусмотрена необходимая сантехника и приборы учета водоснабжения.