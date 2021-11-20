TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

2 квартиры для переселения из аварийного жилья закупит администрация Нижнего Тагила

20 ноября 2021, 14:21
Фото: 1MI
Две квартиры для переселения тагильчан из аварийного жилья собирается приобрести администрация города. Жилье должно находиться в доме, введенном в эксплуатацию не позднее пяти лет до заключения контракта.

На закупки выделено 1,9 миллиона рублей, рядом с домом должны находиться магазины, школы, детские сады и остановки общественного транспорта. Площадь одной квартиры составит не менее 24,4 квадратных метра, второй — не менее 19,9 квадратных метра.

Жилье может быть на любом этаже, кроме цокольного и подвального, и должно быть благоустроенным и не требующим ремонта. В квартирах необходимы утепленная входная дверь и межкомнатные двери, окна со стеклопакетами. На полу должны лежать линолеум или ламинат, стены — обклеены обоями или покрашены. В санузле и на кухне предусмотрена необходимая сантехника и приборы учета водоснабжения.

Подрядчику нужно передать квартиры заказчику в течение пяти дней со дня заключения контракта. Договор действует до 31 декабря 2021 года, заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 ноября.

Напомним, на переселение из ветхого жилья в 2021 году в Нижнем Тагиле выделено около 200 миллионов рублей. До конца года новые квартиры должны получить более 330 человек. Основная часть средств выделена из областного бюджета, 7 миллионов рублей — из местного. 25 новых квартир тагильчане получат в строящемся доме на улице Новострой, 21.

200 миллионов направят на переселение из ветхого и аварийного жилья в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
28 млн выделено на приобретение квартир для переселения из аварийного жилья в Тагиле20 аварийных домов снесены в поселке Уралец под Нижним ТагиломАварийный дом на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле решено снести
#Переселение#Спарк#Квартиры#Администрация Нижнего Тагила#Аварийное жилье#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25