Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле

Напомним, с 19 по 21 ноября В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди летающих лыжников-мужчин. Женщины будут выступать на трамплинах на горе Долгая 25 по 27 ноября. На трибуны допускаются только зрители с QR-кодами и не более 500 человек.