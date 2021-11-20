Следователь тагильской полиции оказалась в реанимации после ДТП с такси

Около 23.20 у дома № 29 на улице Победы таксист на Chevrolet врезался в своего коллегу на Lada. Оба водителя не пострадали, а пассажирка отечественной машины, следователь полиции Наталья Помазкина, попала в реанимацию. Полиция проводит расследование, водитель Chevrolet задержан.