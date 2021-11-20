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Следователь тагильской полиции оказалась в реанимации после ДТП с такси

20 ноября 2021, 05:30
Фото: 1MI
Следователь полиции Наталья Помазкина, которая 12 ноября возвращалась домой после работы на такси, попала в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле. Девушка лежит в реанимации.

Около 23.20 у дома № 29 на улице Победы таксист на Chevrolet врезался в своего коллегу на Lada. Оба водителя не пострадали, а пассажирка отечественной машины, следователь полиции Наталья Помазкина, попала в реанимацию. Полиция проводит расследование, водитель Chevrolet задержан.

Сейчас врачи борются за жизнь старшего лейтенанта. По слова медиков, если девушка выживет, то все равно останется инвалидом на всю жизнь, пишет Е1.

Напомним, 30 октября в Первоуральске 29-летний оперуполномоченный полиции врезался в дерево на автомобиле и погиб. В крови у мужчины обнаружен этиловый спирт, проводится расследование.

Оперуполномоченный полиции погиб за рулем своего авто в Первоуральске
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#Следователь#Реанимация#ДТП#Полиция#Нижний Тагил#Происшествия
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