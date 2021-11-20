Следователь в реанимации, «чистый» военный и собака за окном — об итогах дня на Урале

Живодер из Екатеринбурга выброси из окна дворнягу за то, что животное мешало ему расслабиться. Именно так он пояснил свои действия приехавшим на вызов полицейским. Лапы собаки у себя за окном увидел сосед снизу — мужчина сразу вызвал спасателей и «копов», однако спасти животное не удалось. Второй собаке повезло больше — ее смогли откаачать. Животное находилось в клетке и практически не подавало признаков жизни. Хозяйка собак была в отъезде, а ее пьяный ранее неоднократно судимый сожитель в это время за питомцами приглядывал.