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Следователь в реанимации, «чистый» военный и собака за окном — об итогах дня на Урале

20 ноября 2021, 17:14
Фото: 1Mediainvest.ru
Следователь из Нижнего Тагила борется за жизнь после ДТП с такси, военный «вышел сухим из воды» в инциденте со сломанной рукой у ребенка, чиновники Свердловской области устроили QR-челлендж в соцсетях, а Малой Лае проблемы растут как снежный ком — читайте о самых громких событиях в регионе за 20 ноября.

Следователь полиции Наталья Помазкина после в ДТП на улице Победы в Нижнем Тагиле попала в реанимацию. Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября. Девушка ехала на такси домой с работы. Коллеги Натальи проводят расследование — виновник аварии задержан.

Следователь тагильской полиции оказалась в реанимации после ДТП с такси
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В Екатеринбурге военные следователи не обнаружили состава преступления в поступке своего коллеги. Инцидент произошел еще в мае — мужчина сломал руку ребенку, пытаясь разнять шуточную драку детей. Мать пострадавшего говорит, что в возбуждении уголовного дела отказали и в СК, и в полиции.

Бросившего ребенка на землю в Екатеринбурге военного посчитали невиновным
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Медицина оказалась бессильна — сестра пресс-секретаря Минздрава Свердловской области Константина Шестакова скончалась от коронавируса. Представитель ведомства очень эмоционально высказался на этот счет в соцсетях.

Сестра пресс-секретаря свердловского Минздрава Шестакова умерла от COVID-19
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Чиновники разных уровней в Свердловской области вслед за губернатором Евгением Куйвашевым начали публиковать в соцсетях свои QR-коды. Первым стал градоначальник Владислав Пинаев. Затем его зам Вячеслав Горячкин и руководитель службы спасения города Сергей Коперкин продолжили челлендж.

Свердловские чиновники запустили в соцсетях QR-челлендж
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Проблему доставки детей из Малой Лаи в школу местные чиновники решили весьма оригинальным способом — теперь учеников возит автобус из соседнего поселка. Однако у жителей поселка теперь к администрации ГГО новые претензии — из-за электроэнергии.

Проблему с детским автобусом в Малой Лае решили, но теперь ученики опаздывают в школу
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Живодер из Екатеринбурга выброси из окна дворнягу за то, что животное мешало ему расслабиться. Именно так он пояснил свои действия приехавшим на вызов полицейским. Лапы собаки у себя за окном увидел сосед снизу — мужчина сразу вызвал спасателей и «копов», однако спасти животное не удалось. Второй собаке повезло больше — ее смогли откаачать. Животное находилось в клетке и практически не подавало признаков жизни. Хозяйка собак была в отъезде, а ее пьяный ранее неоднократно судимый сожитель в это время за питомцами приглядывал.

Фото: 1МI

Сотрудники ГУФСИН в Ивделе прошли 10 километров по пересеченной местности по снегу, чтобы поймать осужденного. Тот случай, когда система найдет и в глухом лесу.

Кража вакцины от COVID-19 и динозавры в парке. Итоги дня в Свердловской области
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