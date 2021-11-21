Екатеринбургские противники QR-кодов потерялись по дороге в спецприемник

Как стало известно, приговор уральцам был вынесен 19 ноября за то, что за день до этого мужчины оккупировали ТЦ на улице Амундсена. Итогом стал вызов сотрудников полиции и Росгвардии. В изолятор уральцев повезли из сала суда, но в екатеринбургском спецприемнике их не оказалось, поскольку мужчин якобы доставили в Первоуральск. Правозащитник Сергей Зыков со ссылкой на знакомую арестантов рассказал, что мужчин в первоуральском ИВС не оказалось, сообщает Е1.