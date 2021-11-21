Немецкие туристы не смогли без QR-кода попасть в екатеринбургскую бургерную

По словам местного жителя, находившегося в этот момент вместе с немецкими гостями, они пытались попасть в бургерную «А ты где?», расположенную на улице Луначарского. Ранее иностранцы сделали отрицательный ПЦР-тест от «Инвитро», однако попасть в общепит все равно не удалось, поскольку персонал потребовал справку о медотводе, сообщает Ура.ру. Ее у приезжих не было.