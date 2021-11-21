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Немецкие туристы не смогли без QR-кода попасть в екатеринбургскую бургерную

21 ноября 2021, 07:59
Фото: 1MI
Туристы из Германии предъявили свежий ПЦР-тест, но все равно не смогли пройти в бургерную в Екатеринбурге. С них потребовали QR-код.

По словам местного жителя, находившегося в этот момент вместе с немецкими гостями, они пытались попасть в бургерную «А ты где?», расположенную на улице Луначарского. Ранее иностранцы сделали отрицательный ПЦР-тест от «Инвитро», однако попасть в общепит все равно не удалось, поскольку персонал потребовал справку о медотводе, сообщает Ура.ру. Ее у приезжих не было.

Напомним, свердловские активисты записали новое видеообращение против системы QR-кодов. Оно было адресовано президенту России Владимиру Путину.

Видеообращение к Путину записали свердловские борцы с QR-кодами
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