Тагильчанка Хромых стала победительницей международного турнира по фигурному катанию

Posted 21 ноября 2021,, 05:42
Published 21 ноября 2021,, 05:42
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Результаты 15-летней тагильчанки сложились следующим образом: в короткой программе Майя получила лучший результат, а в произвольной одержала по баллам второе место, сообщается в группе фигуристки «ВКонтакте». Отмечается, что это уже не первая победа, которую Хромых одержала в текущем сезоне в международных турнирах.
Напомним, фигуристка была лучшей на соревнованиях в Будапеште, а потом Хромых дебютировала в серии Гран-При в Италии. Тагильчанка завоевала «серебро», поскольку допустила ошибку в последнем прыжке.