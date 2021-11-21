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Posted 21 ноября 2021,, 05:42

Published 21 ноября 2021,, 05:42

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Тагильчанка Хромых стала победительницей международного турнира по фигурному катанию

21 ноября 2021, 05:42
Майя Хромых из Нижнего Тагила одержала победу на международном турнире по фигурному катанию. Соревнования проходили в столице Польши — Варшаве.

Результаты 15-летней тагильчанки сложились следующим образом: в короткой программе Майя получила лучший результат, а в произвольной одержала по баллам второе место, сообщается в группе фигуристки «ВКонтакте». Отмечается, что это уже не первая победа, которую Хромых одержала в текущем сезоне в международных турнирах.

Напомним, фигуристка была лучшей на соревнованиях в Будапеште, а потом Хромых дебютировала в серии Гран-При в Италии. Тагильчанка завоевала «серебро», поскольку допустила ошибку в последнем прыжке.

Тагильчанка Майя Хромых стала второй в двух программах на этапе Гран-При в Италии
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#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Фигурное катание#Алина Дранникова#Гордость Нижнего Тагила
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