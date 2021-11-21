Тагильчанка Хромых стала победительницей международного турнира по фигурному катанию

Результаты 15-летней тагильчанки сложились следующим образом: в короткой программе Майя получила лучший результат, а в произвольной одержала по баллам второе место, сообщается в группе фигуристки «ВКонтакте». Отмечается, что это уже не первая победа, которую Хромых одержала в текущем сезоне в международных турнирах.