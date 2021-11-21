Жители Нижнего Тагила возмущены порчей динозавров на Пихтовых горах детьми

Юные уральцы пытаются залезть на фигуры динозавров, установленные на днях на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле. Возмущенные комментарии можно увидеть практически во всех городских пабликах и соцсетях. Очевидцы утверждают, что фигуры динозавров уже расшатаны.