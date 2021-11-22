746 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Posted 22 ноября 2021, 09:31
Published 22 ноября 2021, 09:31
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
С 21 по 22 ноября в Екатеринбурге инфекция была диагностирована у 186 человек, также COVID-19 выявлен у пациентов в Нижнем Тагиле, Асбесте, Верхней и Нижней Салде, Кушве и других муниципалитетах региона.
Таким образом, за время пандемии число заболевших свердловчан превысило 173,4 тысячи человек. 898 жителей региона находятся в больницах в тяжелом состоянии, 431 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По России за сутки зафиксировано 35,6 тысячи случаев коронавируса в 85 регионах страны. За все время инфекция подтверждена у 9,3 миллиона человек.
За минувшие сутки из больниц региона было выписано по выздоровлению 497 человек, за все время вылечилось 152,9 тысячи пациентов.
По стране общее число выписанных достигло более 8 миллионов россиян, из них 28,7 тысячи человек выздоровели за последние 24 часа.
Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции свердловчан — 8 161 человек
В России коронавирус за сутки лишил жизни 1 241 пациента, за время пандемии скончалось 265,3 тысячи человек.