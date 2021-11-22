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Posted 22 ноября 2021, 09:31

Published 22 ноября 2021, 09:31

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

746 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

746 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

22 ноября 2021, 09:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Еще 746 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано за сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперштаб.

Заболеваемость COVID-19 не снижается в Свердловской области

С 21 по 22 ноября в Екатеринбурге инфекция была диагностирована у 186 человек, также COVID-19 выявлен у пациентов в Нижнем Тагиле, Асбесте, Верхней и Нижней Салде, Кушве и других муниципалитетах региона.

Таким образом, за время пандемии число заболевших свердловчан превысило 173,4 тысячи человек. 898 жителей региона находятся в больницах в тяжелом состоянии, 431 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По России за сутки зафиксировано 35,6 тысячи случаев коронавируса в 85 регионах страны. За все время инфекция подтверждена у 9,3 миллиона человек.

Число выписанных за сутки свердловчан снова менее 500

За минувшие сутки из больниц региона было выписано по выздоровлению 497 человек, за все время вылечилось 152,9 тысячи пациентов.

По стране общее число выписанных достигло более 8 миллионов россиян, из них 28,7 тысячи человек выздоровели за последние 24 часа.

32 летальных случая зафиксировано на Среднем Урале за сутки

Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции свердловчан — 8 161 человек

В России коронавирус за сутки лишил жизни 1 241 пациента, за время пандемии скончалось 265,3 тысячи человек.

#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Статистика#Заболеваемость
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