Гололедица и ветер: экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области

В связи с этим необходимо выполнять превентивные мероприятия: организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад, предусмотреть возможность перехода на источники резервного электропитания в случае отключения электроэнергии, а также сотрудникам ГИБДД мониторить дорожную обстановку.