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Posted 22 ноября 2021, 14:43

Published 22 ноября 2021, 14:43

Modified 29 ноября 2024, 18:26

Updated 29 ноября 2024, 18:26

Отставку главы Белоярского округа объяснили в правительстве Свердловской области

Отставку главы Белоярского округа объяснили в правительстве Свердловской области

22 ноября 2021, 14:43
Фото: 1MI.
У главы Белоярского городского округа Андрея Горбова 22 ноября был последний рабочий день, поскольку чиновник подал в отставку. Причины его решения прокомментировал глава Южного управленческого округа Александр Гетманчук. Ранее депутаты отрицали, что Горбов покидает свое рабочее место.

Как рассказал Гетманчук, его коллега давно решился уйти в отставку — еще в августе. Однако это требовалось согласовать. Также на сроки выхода в отставку повлияла подготовка к отопительному сезону, выборы и перепись населения. В связи с этими факторами чиновник продолжал работать и в полной мере выполнять свои обязанности, сообщает ЕАН.

Отмечается, что за многолетний труд Андрею Горбову было подготовлено благодарственное письмо. Он получил его 22 ноября. Теперь заниматься работой главы будет первый заместитель.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Алексей Рогов — руководитель территориального управления Росимущества в Свердловской области, подал заявление об отставке.

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#Политика#Свердловская область#Правительство#Отставка#Белоярский
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