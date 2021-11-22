Отставку главы Белоярского округа объяснили в правительстве Свердловской области

Как рассказал Гетманчук, его коллега давно решился уйти в отставку — еще в августе. Однако это требовалось согласовать. Также на сроки выхода в отставку повлияла подготовка к отопительному сезону, выборы и перепись населения. В связи с этими факторами чиновник продолжал работать и в полной мере выполнять свои обязанности, сообщает ЕАН.