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Posted 22 ноября 2021, 14:55

Published 22 ноября 2021, 14:55

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

СМИ: вопрос введения QR-кодов в транспорте обсудят свердловские власти

СМИ: вопрос введения QR-кодов в транспорте обсудят свердловские власти

22 ноября 2021, 14:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Поднять вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте хотят власти Свердловской области. Это произойдет на заседании оперштаба, которое запланировано на 23 ноября.

На данный момент решение, стоит ли вводить коды в транспорте, еще не принято, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Однако, по его словам, вопрос разрешится в ближайшее время.

В областном оперштабе данную информацию не стали подтверждать, но и не опровергли.

Напомним, как стало известно, на территории Свердловской области после введения обязательных QR-кодов в местах скопления людей темпы прироста заражений коронавирусом упали в 120 раз.

В 120 раз снизился прирост заболеваемости COVID-19 после введения QR-кодов на Урале
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#Транспорт#Коронавирус#Здоровье#Вакцинация#Пандемия#QR-код
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