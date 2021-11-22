СМИ: вопрос введения QR-кодов в транспорте обсудят свердловские власти

Posted 22 ноября 2021, 14:55
Published 22 ноября 2021, 14:55
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
На данный момент решение, стоит ли вводить коды в транспорте, еще не принято, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Однако, по его словам, вопрос разрешится в ближайшее время.
В областном оперштабе данную информацию не стали подтверждать, но и не опровергли.
Напомним, как стало известно, на территории Свердловской области после введения обязательных QR-кодов в местах скопления людей темпы прироста заражений коронавирусом упали в 120 раз.