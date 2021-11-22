Стала известна причина страшного пожара с пятью погибшими детьми в Бызово

Напомним, 15 апреля 2021 года в пожаре в селе Бызово погибли пятеро детей. Двое несовершеннолетних были госпитализированы на вертолете в больницу Екатеринбурга. Также выжили двое взрослых. Они тоже были доставлены в медучреждение.