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Posted 22 ноября 2021, 15:27

Published 22 ноября 2021, 15:27

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Стала известна причина страшного пожара с пятью погибшими детьми в Бызово

Стала известна причина страшного пожара с пятью погибшими детьми в Бызово

22 ноября 2021, 15:27
Фото: 1MI.
Появилась информация, из-за чего загорелся частный жилой дом в селе Бызово под Нижним Тагилом. В пожаре, который произошел 15 апреля 2021 года, погибли пятеро детей.

Как выяснилось, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Она оказалась неисправна, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу областного МЧС. С целью расследования дела заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее мама детей — Тамара Щербинина рассказывала, что ее допрашивали следователи, но причина инцидента не сообщалась.

Напомним, 15 апреля 2021 года в пожаре в селе Бызово погибли пятеро детей. Двое несовершеннолетних были госпитализированы на вертолете в больницу Екатеринбурга. Также выжили двое взрослых. Они тоже были доставлены в медучреждение.

Губернатор Евгений Куйвашев обязал главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова предоставить жилье погорельцам.

8 мая потерпевшие были отпущены из ДГБ № 9 в Екатеринбурге. Их передали матери.

Мама смотрела, как дом с ее детьми горит: подробности пожара под Нижним Тагилом
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#Общество#Нижний Тагил#Пожар#Возгорание
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