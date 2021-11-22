Завуч школы впала в кому при подготовке к операции в клинике в Екатеринбурге

Завуч екатеринбургской школы уже 3 месяца не приходит в сознание — женщина оказалась парализованной после подготовки ее к операции в больнице, сообщает E1.
Со слов родственников пациентки, удаление камней из желчного пузыря является несложной операцией, во время оперативного вмешательства состояние больной резко ухудшилось, теперь уже 3 месяца женщина находится в коме.
Женщина задохнулась во сне при погружении ее в общий наркоз — произошла гипоксия головного мозга, рассказали изданию родственники. Родные пациентки обратились с заявлением в полицию и прокуратуру.