Со схемой внедрения QR-кодов в транспорте определились свердловские власти

Об этом заявил знакомый с ситуацией источник, который принимал участие в совещании у первого замгубернатора Алексея Шмыкова. По его словам, данная тема обсуждается «аккуратно», поскольку власть смотрит на ситуацию, которая сейчас происходит вокруг общественного транспорта в Казани, сообщает Ура.ру.