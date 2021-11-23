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Posted 23 ноября 2021, 15:44

Published 23 ноября 2021, 15:44

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Стали известны регионы на дополнительную поддержку после поправок Госдумы

Стали известны регионы на дополнительную поддержку после поправок Госдумы

23 ноября 2021, 15:44
Фото: 1MI.
На минувшей неделе Госдума утвердила поправки, позволяющие за счет ФНБ дофинансировать десять наиболее проблемных регионов России. Корреспонденты «Новых Известий» определили, кто же сможет рассчитывать на дополнительную поддержку.

Данные Федерального казначейства гласят, что наиболее прибыльными регионами стали промышленные центры, в которые сконцентрирована металлургия, и аграрные регионы. Отмечается, что столица России — Москва, а также Санкт-Петербург в перечень не попали. Они заняли только 15 и 58 места.

В десятке самых бедных регионов страны на первом месте оказалась Республика Калмыкия, после которой следует Ульяновская область и Республика Ингушетия. В данных регионах средства уходят на инвестирование инфраструктурных мегапроектов и поддержку предпринимательства в период пандемии коронавируса.

На медицину же выделяется небольшое количество средств. Например, в Москве по итогам восьми месяцев 2021 года направлено на 76,1 миллиарда рублей меньше, чем за аналогичный период минувшего года. В Московской же области на врачах сэкономили почти 13,9 миллиарда рублей.

Наиболее «щедрыми» на медицину оказались следующие регионы: Севастополь, Камчатский край, Тюменская область, Амурская область и Чукотский автономный округ. В общей сложности финансирование здравоохранения номинально увеличили 38 субъектов РФ.

Также можно изучить топ-10 наиболее «доходных» регионов России. В данном рейтинге первое место заняла Липецкая область. В 2021 году в цене поднялся металл, это позволила ведущему предприятию региона — НЛМК повысить чистую прибыль по МСФО за период с января по сентябрь в 5,5 раза — до 3,8 миллиарда долларов. Результатом стало то, что доходы бюджета региона от налогов на прибыль и доходы выросли до 53,8 миллиарда рублей.

Также составлен рейтинг «регионов-вампиров». Туда в тройку попали Ненецкий автономный округ, Самарская область и Севастополь. Среди «обделенных» регионов — Сахалинская область, Республика Татарстан и Липецкая область.

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#Экономика#Бюджет#Госдума#Регионы#Регионы России
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