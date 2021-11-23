Стали известны регионы на дополнительную поддержку после поправок Госдумы

Также можно изучить топ-10 наиболее «доходных» регионов России. В данном рейтинге первое место заняла Липецкая область. В 2021 году в цене поднялся металл, это позволила ведущему предприятию региона — НЛМК повысить чистую прибыль по МСФО за период с января по сентябрь в 5,5 раза — до 3,8 миллиарда долларов. Результатом стало то, что доходы бюджета региона от налогов на прибыль и доходы выросли до 53,8 миллиарда рублей.